LIVE | 25 doden in Dnipro na Russische aanval, weinig hoop meer op overlevenden

Oorlog OekraïneBij een Russische raketaanval op een appartementsgebouw in de stad Dnipro zijn 25 doden en 73 gewonden gevallen, is vandaag bekendgemaakt. Een van de dodelijke slachtoffers was een meisje van 15 jaar. De burgemeester van de Oekraïense stad Dnipro zegt dat er weinig hoop meer is op overlevenden na de raketaanval op een flatgebouw van zaterdag. Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.