LIVE | 1,5 miljoen Oekraïners zonder stroom, ‘Rusland wil Oekraïners letterlijk dood laten vriezen’

8 arresta­ties bij 15 huiszoekin­gen in Sky-onderzoek naar drugssmok­kel

De federale gerechtelijke politie (FGP) van Antwerpen heeft woensdag bij in totaal 15 huiszoekingen 8 personen opgepakt in het kader van een onderzoek naar de invoer van verdovende middelen via de haven van Antwerpen. Dat meldt het Antwerpse parket donderdag. Het onderzoek is gelinkt aan het kraken van geëncrypteerde berichten van de dienst Sky ECC.

20 oktober