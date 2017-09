'Little Rock Nine' herdenken heldenrol in strijd tegen rassenscheiding

Dat betekent niet dat de rassenscheiding in het onderwijs, 60 jaar later, is verdwenen. Nog altijd delen weinig blanke scholieren de klas met scholieren van andere afkomst. Ook in het Little Rock School District doen scholen in 2017 aan ‘zelfsegregatie’. Daarom melden de helden van toen zich weer aan het front. ,,Ik was een van de Little Rock Nine omdat ik toen vond dat het lelijke gezicht van het Zuiden moest verdwijnen’’, zegt Ernest Green die als eerste zwarte de Central High School afsloot met een diploma. De directie wilde dat diploma per post opsturen maar Green wilde koste wat kost naar de uitreiking. Hij zat er met zijn familie én met Martin Luther King jr., het trekpaard van de burgerrechtenbeweging.



,,De terugkeer van acht leden van de Little Rock Nine (Jefferson Thomas is de enige die is overleden – in 2010, red) is geen feest’’, zegt senator Joyce Elliot van Arkansas, een Democraat uit Little Rock. ,,Dat de rassenscheiding nog altijd een sluimerend bestaan leidt, is beschamend."