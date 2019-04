Lichamen van drie vermiste alpinisten gevonden in Canada

Zoektocht onder gevaarlijke omstandigheden

De Amerikaan Jess Roskelley was de zoon van John Roskelley, die zelf ook werd beschouwd als een van de beste bergbeklimmers van zijn generatie. John Roskelley beklom in 2003 de Mount Everest met zijn zoon Jess die toen slechts 20 jaar oud was en daarmee de jongste klimmer op de top van de Everest werd. In de jaren zeventig van de vorige eeuw bedwong vader John al eens de berg die zijn zoon nu wilde beklimmen, al was dat via een andere route. ,,De route die ze wilden nemen is er één die je moet afleggen in goede omstandigheden. Als dat niet het geval is, kan het zomaar een nachtmerrie worden. Dat is nu gebeurd’’, zo zei hij tegen AP.