Lichamen van Colombiaanse mijnwerkers na 24 dagen eindelijk gevonden

Elf mijnwer­kers al dagenlang vast in illegale Colombiaan­se goudmijn

3:30 Reddingswerkers in Colombia proberen elf mijnwerkers te bevrijden die al drie dagen vastzitten in een illegale goudmijn in Neira, in het noordwesten van het land. De mijnwerkers zitten zeventien meter onder de grond opgesloten na overstromingen.