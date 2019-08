Lichamen gevonden van Canadese tieners die verdacht worden van drievoudige moord

updateDe Canadese politie heeft in een rivier de lichamen gevonden van twee voortvluchtige tieners die verdacht worden van een drievoudige moord op een jong stel en een oudere man. Het gaat om de rivier Nelson waar eerder deze week een zwaar beschadigde roeiboot werd aangetroffen, die mogelijk door Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18) is gebruikt.

Volgens de Canadese politie, zo werd gemeld op een persconferentie in de stad Winnipeg, worden de gevonden lichamen momenteel onderzocht om hun identiteit definitief vast te stellen. Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond, melden Canadese media op basis van politiebronnen dat de stoffelijke overschotten van McLeod en Schmegelsky zijn.

De politie, die meldde dat ‘de zoektocht over is’, heeft iedereen die heeft meegeholpen op Twitter bedankt voor alle inspanningen. ,,De betrokkenheid van het publiek was ongekend groot”, aldus de politie. De lichamen werden op ongeveer een kilometer aangetroffen van de plek waar vrijdag persoonlijke bezittingen van de twee in de rivierbedding zijn gevonden. Gespecialiseerde teams begonnen, nadat de spullen waren gevonden, een zoektocht die uiteindelijk leidde tot de ontdekking van de twee levenloze lichamen. Ze lagen in het dichte struikgewas op ongeveer 8 kilometer van de plek waar eind juli het verbrande wrak van de auto van de tieners werd gevonden.

Onrust

De klopjacht op de tieners zorgde de afgelopen tijd voor veel ophef en onrust in Canada. Op plekken waar McLeod en Schmegelsky zouden zijn gezien, riep de politie bewoners op uit veiligheidsoogpunt binnen te blijven. De vader van Schmegelsky sprak meermaals met Canadese media en benadrukte dat zijn zoon vermoedelijk op ‘zelfmoordmissie’ was. Over de jongens zei hij: ,,Ze zullen op een spectaculaire manier ten onder gaan. Geloof me maar. Dat is wat ze zullen doen. Hij wil gewoon dat de pijn stopt.” Volgens vader Schmegelsky had zijn zoon een moeilijke jeugd, onder meer door de bittere scheiding van zijn ouders in 2005.

Bryer zou erg bezig geweest zijn met YouTube en videospelletjes, maar eerder de strategische dan de gewelddadige games. Vader Schmegelsky stelde dat zijn zoon geen wapens had en ook dat Bryer en Kam nooit eerder in aanvaring gekomen zijn met de politie. In een interview met lokale pers vertelde hij nog dat zijn zoon en Kam McLeod intensief trainden op camouflage- en overlevingstechnieken in de bossen en dat ze ervan hielden om oorlogje te spelen. Bryer kreeg van hem daarvoor een nepwapen. Keith McLeod, de vader van Kam, vertelde tot het laatste moment niet te geloven wat zijn zoon gedaan zou hebben en omschreef hem als ‘vriendelijke, attente, zorgzame jongen, die altijd bezorgd was om de gevoelens van anderen’.

Luchtmacht

De twee waren al zo'n drie weken op de vlucht. De vrienden hebben tussen 14 en 19 juli mogelijk drie mensen vermoord in British Columbia. De slachtoffers zijn een stel toeristen, de Australiër Lucas Fowler (23) en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24), en een 64-jarige Canadees, Leonard Dyck.

De politie heeft tijdens de klopjacht naar McLeod en Schmegelsky onder meer vliegtuigen van de luchtmacht, helikopters, speurhonden en drones ingezet in de provincie Manitoba. De enorme operatie speelde zich voornamelijk af rond Gillam in het noorden van die provincie, waar een uitgebrande auto is gevonden die de twee tieners zouden hebben gebruikt.