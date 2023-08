Lichaam van schipper gevonden op gezonken Nederlands schip in de Schelde

Belgische vrouw (50) overleden tijdens wandeling in hitte op Tenerife

Een 50-jarige Belgische vrouw is zondag overleden in Guía de Isora in het zuiden van het Spaanse eiland Tenerife. Ze raakte tijdens een wandeltocht onwel en reanimatie mocht niet baten, laten de plaatselijke autoriteiten weten. Volgens lokale media was het extreem heet in het gebied, met temperaturen van bijna 44 graden.