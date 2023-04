Lichaam van Britta Cloetens teruggevonden, bijna 12 jaar na haar verdwijning

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | ‘Oekraïense piloot op verken­nings­mis­sie gevangenge­no­men na crash vlak over Russische grens’

Een Oekraïens sportvliegtuig is woensdag neergestort in de Russische regio Bryansk, vlakbij de grens met Oekraïne. De piloot is vastgenomen door grenswachten, meldt staatspersbureau RIA Novosti onder verwijzing naar de veiligheidsdienst (FSB). Hij zou in ruil voor geld een object hebben moeten fotograferen. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.