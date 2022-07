Lichaam gevonden op Curaçao, mogelijk van vermiste Nederlander (45)

Het reddingsteam van politie, brandweer en Defensie vond het lichaam ten zuiden van Seru Bientu, meldt Curaçao.nu. De naam is van een berg in het Nationaal Park Christoffel. Daar wordt sinds woensdag gezocht naar de 45-jarige Daniel Dresden uit Leiden. De man keerde dinsdag niet terug bij zijn gezin na een wandeling in de omgeving van Playa Jeremi en de Christoffelberg.

Hij ging tot zijn verdwijning elke ochtend wandelen met één van zijn kinderen. Dinsdag ging hij alleen op pad in een gebied waar het zonder gps of kompas moeilijk is om je te oriënteren. Volgens de politie is het gebied waarin de man verdween niet ‘per se gevaarlijk’. De veertiger had maar een liter water bij zich, reden waarom de politie de verdwijning als zorgwekkend bestempelde en vrijdag twee foto’s van de 1.92 m lange Nederlander vrijgaf. Er werd volgens haar geen telefoonsignaal gevonden van de man.