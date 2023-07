Libische kustwacht schiet op reddingswerkers Rode Kruis en schipbreukelingen

stan p Handlanger Joran van der Sloot was al jaren op de vlucht, mogelijk tonnen witgewas­sen

De in Spanje aangehouden Stan P., een voormalige handlanger en weldoener van Joran van der Sloot, was al enkele jaren op de vlucht voor de Nederlandse autoriteiten. De man stond samen met zijn Poolse vrouw in Europa gesignaleerd op verdenking van het jarenlang witwassen van grote sommen geld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Rotterdam.