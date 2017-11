Libanese premier Hariri stelt aftreden uit

UPDATE Amerikaans legervliegtuig stort neer in Grote Oceaan

9:54 Het Amerikaanse leger laat vanochtend weten dat een vliegtuig met elf bemanningsleden en passagiers aan boord in de Grote Oceaan is neergestort, terwijl het op weg was naar het vliegdekschip USS Ronald Reagan. Volgens de Japanse minister van Defensie zijn acht van hen gevonden, maar het is niet bekend of ze nog in leven zijn.