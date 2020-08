Libanese minister weg na zware explosie in haven, krater is 43 meter diep

,,Na de enorme catastrofe in Beiroet, kondig ik mijn vertrek uit de regering aan”, citeren lokale media uit een verklaring van de bewindsvrouw. Die bood het Libanese volk haar excuses aan.



In de haven ontplofte dinsdag een opslagplaats waar zo’n 2750 ton in beslag genomen ammoniumnitraat lag opgeslagen. De onthulling dat die stof jarenlang als een soort tikkende tijdbom in de hoofdstad lag, heeft geleid tot grote verontwaardiging en gewelddadige protesten.



De krachtige explosie veroorzaakte een enorme ravage in de stad en eiste ruim 150 dodelijke slachtoffers. Onder hen de echtgenote van de Nederlandse ambassadeur van Libanon, Hedwig Waltmans-Molier (55). ,,Hedwig stond in hun woonkamer naast Jan en werd door domme pech getroffen door de explosie”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.



De explosie sloeg een krater van 43 meter diep. Dat zegt een veiligheidsfunctionaris, die zich baseert op onderzoek van Franse experts in het rampgebied.