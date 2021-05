Lhbti-gemeenschap in shock: ‘Iraanse man (20) onthoofd door broer omdat hij homo is’

De internationale lhbti+-gemeenschap is in de ban van de gruwelijke dood van een 20-jarige Iraanse man, die naar verluidt door zijn halfbroer en twee neven is vermoord en onthoofd nadat zij zijn seksuele geaardheid hadden ontdekt. Dat schrijven diverse Iraanse media op basis van gesprekken met vrienden en familieleden. De moeder van het slachtoffer is in shock opgenomen in het ziekenhuis, bevestigt een invloedrijke lhbti+-organisatie in een persbericht . In Iran riskeren homo’s nog altijd marteling en de doodstraf.

De 20-jarige Ali Fazeli Monfared, bij familie en vrienden bekend als Alireza, was een homoseksuele man die in de buurt van de West-Iraanse stad Ahvaz woonde. Hij was voornemens de stad te ontvluchten, omdat hij vreesde voor zijn leven, meldt BBC Persia op basis van audiogesprekken. Alireza was van plan naar zijn vriend in Turkije te verhuizen, die vanuit daar asiel in Europa wilde aanvragen.

Lichaam onder boom

Zo ver heeft het nooit kunnen komen, en dat heeft volgens Iraanse media te maken met een brief die Alireza van het leger had binnengekregen. Daarin stond dat hij was vrijgesteld van de militaire dienstplicht vanwege zijn geaardheid. Zijn halfbroer onderschepte de brief en haalde Alireza op uit zijn huis, met de mededeling dat zijn vader hem dringend wilde spreken.

Niet veel later werd de twintiger op brute wijze om het leven gebracht, als onderdeel van eerwraak, schrijft onder andere een bekende Iraanse journalist op Twitter. ‘Na hem te hebben onthoofd, gooide de familie het lichaam van deze arme man onder een boom buiten. Alireza stond op het punt Iran te ontvluchten om zich bij zijn vriend te voegen, een vluchteling die in Turkije op hem wacht’, twittert Masih Alinejad, die bijna een kwart miljoen volgers heeft. Diverse Iraanse nieuwssites, waaronder IranWire, onderschrijven het verhaal.

Moeder in shock

De moeder van het slachtoffer werd na de moord door de daders op de hoogte gebracht. Ze vertelden haar waar ze het lichaam kon vinden. Ze is ‘begrijpelijkerwijs in shock’, meldt 6Rang, de bekendste lhbti+-organisatie van Iran. ‘Ze lijdt enorm veel verdriet vanwege de dood van haar enige kind en is als gevolg daarvan in het ziekenhuis opgenomen’, valt te lezen in een verklaring. De partner van Alireza heeft volgens de organisatie laten weten dat alle drie de mannen zijn gearresteerd en beschuldigd van moord met voorbedachten rade.

‘We zullen onvermoeibaar doorwerken om ervoor te zorgen dat er een grondig onderzoek komt naar de moord op Alireza’, besluit de belangenorganisatie.

Binnen de lhbti+-gemeenschap is met groot verdriet gereageerd op de dood van de twintiger. Op sociale media als Twitter en Instagram staan honderden reacties. ‘Mijn hart is gebroken’, schrijft Jackie Cox, een bekende Canadese dragqueen, op Twitter. ‘Slechts twintig jaar oud. Stel je voor hoe zijn leven zou zijn geweest als hij was ontsnapt?”

Homoseksualiteit in Iran

Eerder dit jaar uitte Javaid Rehman, VN-rapporteur voor Iran, zijn bezorgdheid over berichten dat Iran ‘homoseksuele, biseksuele en transgender kinderen blootstelt aan elektrische schokken, de toediening van hormonen en sterke psychoactieve medicijnen’. ,,De praktijken komen neer op marteling en wrede, onmenselijke en onterende behandelingen. Ze zijn in strijd met de verplichtingen van de staat onder het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten én het Verdrag inzake de rechten van het kind”, zei Rehman tegen The Jerusalem Post.

