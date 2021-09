Levenslange celstraf voor ex-agent die Sarah Everard verkrachtte en vermoordde

videoDe Britse ex-agent Wayne Couzens is schuldig bevonden aan de moord op Sarah Everard. De rechtbank in Londen acht ook bewezen dat hij het slachtoffer heeft ontvoerd en verkracht. De 48-jarige man is veroordeeld tot een levenslange celstraf.

Couzens beweerde eerst dat een criminele bende verantwoordelijk was voor wat er met Everard (33) was gebeurd, maar gaf afgelopen zomer alsnog toe schuldig te zijn aan ontvoering, verkrachting en moord. Hij ontvoerde Everard door te doen alsof hij haar arresteerde, nadat hij dit allemaal toegaf is hij direct ontslagen bij de politie.

‘Totale vreemden’

De ontvoering vond plaats op 3 maart, toen het slachtoffer in Londen na een etentje naar huis liep. Couzens en Everard waren volgens de openbaar aanklager ‘totale vreemden’ van elkaar. Het lichaam van de 33-jarige Everard werd een week later gevonden in een bosgebied in het zuidwesten van Engeland. Couzens was toen al aangehouden.



Hij had toegegeven dat hij haar had aangehouden en net had gedaan alsof het aan de coronaregels had gelegen. Vervolgens reed hij met zijn huurauto naar Kent om Everard vervolgens te verkrachten en te vermoorden. Daarna verbrandde hij haar lichaam en verdeelde het in groene zakken.



Het moment van de zogenaamde arrestatie is te zien op beelden van beveiligingscamera's. Voorbijgangers dachten dat het om een undercover operatie ging en bemoeiden zich niet met het gebeuren.



De rechter stelt dat Couzens “op jacht ging om een vrouw te ontvoeren en te verkrachten” en zijn “verwoestende, tragische en ronduit wrede” daden in detail had gepland. Het wordt hem kwalijk genomen dat hij zijn rol als agent heeft misbruikt. De rechter benadrukte dat Everard volledig onschuldig was.

Levenslang

Sky News meldt dat de kans zeer groot is dat Couzens niet meer vrijkomt. Volgens de Britse nieuwszender komen tot levenslang veroordeelden alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden in aanmerking voor vrijlating en zaten eind juni zestig mensen met deze straf in de gevangenis.



De vermissing en dood van Everard leidde in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Nederland, tot grote ophef over de veiligheid van vrouwen op straat. Vrouwen deelden op sociale media massaal hun ervaringen met intimidatie en bedreigende situaties op straat. De Britse regering beloofde na Everards dood actie te ondernemen.



Woensdag was de eerste zitting in deze zaak, vandaag is de straf uitgesproken. Everards ouders lieten gisteren weten dat Couzens niet alleen hun dochter heeft afgenomen op een gruwelijke manier, maar hen het afscheid van hun dochter ook heeft ontzegd door haar te verbranden. ,,We kunnen nooit afscheid nemen van haar lieve gezicht.”

Op Twitter wordt er opgelucht, maar ook boos gereageerd. Opgelucht dat Couzens levenslang krijgt, maar boos dat vrouwen en meisjes nog steeds niet veilig zijn in Londen. In één tweet wordt opgemerkt dat de politie hardhandig ingreep bij een protest na de moord op Everard en vrouwen tegen de grond werkte.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video over de moord op Sarah Everard: