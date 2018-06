Levenslang voor steenrijk stel na 'wrede en wraaklustige' moord op au-pair

Ouissem Medouni (40) en zijn partner Sabrina Kouider (35) blijven in ieder geval 30 jaar achter de tralies zitten. Pas na 2048 komen ze in aanmerking voor vervroegde vrijlating, zo besliste de Old Bailey vandaag. Die achtte de twee Fransen van Algerijnse komaf eind mei al schuldig aan moord op hun Franse au-pair.



Hoe zwaar de straf ook is, deze kan nooit ,,de waarde van het leven weerspiegelen" van de vermoorde Sophie Lionnet, zei rechter Nicholas Hilliard. Hij wees erop dat de nabestaanden ,,nooit zullen herstellen" van de dood van hun geliefde Sophie.



Het verlegen meisje uit Troyes (140 km ten zuidoosten van Parijs) vertrok in januari 2016 naar Londen om er te gaan zorgen voor de twee kinderen van Sabrina Kouider. De au-pair trok in bij de modeontwerpster en haar vriend, een bankier, die samen een villa van ruim een miljoen euro bewoonden in Southfields ten zuiden van Londen. De ouders van Sophie zouden hun dochter nooit meer terugzien.

Lichaam verbranden

Naast levenslang kregen Medouni en Kouider vandaag ook een gevangenisstraf van vijfenhalf jaar opgelegd wegens obstructie van het recht. Dit omdat ze het lichaam van Sophie probeerden te laten verdwijnen door het te verbranden in de tuin van hun miljoenenpand.



Buren sloegen op 20 september vorig jaar alarm toen ze een kampvuur zagen in de tuin van het steenrijke koppel en een 'vreselijke stank' roken. Een brandweerman ontdekte er menselijke resten in. De stoffelijke resten bleken meerdere breuken te hebben in ribben, borstbeen en kaak, maar de exacte doodsoorzaak kon door de vele brandwonden niet worden vastgesteld.



Rechter Hilliard hield bij de veroordeling rekening met de psychiatrische rapporten over het echtpaar. Artsen concludeerden dat Sabrina Kouider lijdt aan psychische stoornissen en obsessies. Ze ,,zal onmiddellijk terugkeren naar het ziekenhuis", zei de rechter.



Ouissem Medouni en Sabrina Kouider pleitten beiden 'niet schuldig' aan moord en gaven elkaar de schuld. Desondanks gaven ze toe dat ze probeerden het lichaam van hun slachtoffer te laten verdwijnen.

'Relatie boyband-oprichter'

Het echtpaar had zichzelf ingebeeld dat hun au-pair een seksuele relatie had met Mark Walton, een van de oprichters van de Ierse boyband Boyzone en tevens de vader van een van de kinderen van Sabrina Kouider. In de fantasie van beide daders had Sophie met Walton een complot tegen hen gesmeed waarbij ze gezinsleden zouden verdoven en seksueel misbruiken. ,,Een ongegronde fantasie waarin ze zichzelf opsloten", aldus de rechter.

Quote Jullie fantasie dat Sophie een seksuele relatie had met een van de oprichters van Boyzone en met hem een complot had gesmeed, was ingegeven door wraak. Nicholas Hilliard

Volgens hem lag de oorsprong van die fantasie in ,,een verlangen naar wraak". Hilliard: ,,Jullie wisten allebei dat wat jullie deden vreselijk verkeerd was. Er is geen excuus voor de verschrikkelijke wreedheid en vernedering die Sophie Lionnet moest ondergaan."

Bekentenissen afdwingen

Het duo nam de jonge au pair mee voor ' intensieve verhoren' met als doel haar te laten bekennen. In de opgenomen sessies schreeuwde Sabrina Kouider naar Sophie en dreigde dat ze zou eindigen in de gevangenis, waar ze vervolgens zou worden verkracht.



In de video van het laatste verhoor door het echtpaar, uitgezonden tijdens het proces, leek Sophie Lionnet uitgemergeld en bang. ,,Deze beelden zullen me de rest van mijn leven achtervolgen", zei haar moeder in een verklaring die op 24 mei in de rechtbank werd voorgelezen.

'Medelijden'

In een brief aan Sophie en haar familie zegt de modeontwerpster dat ze ,,diep medelijden heeft met wat Sophie is overkomen". ,,Ik lijd elke dag aan het denken aan jou en wat er die vreselijke nacht is gebeurd," zo las haar advocaat vandaag voor.