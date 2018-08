Levenslang voor plannen van aanslag met snelkookpan op Britse premier May

De 21-jarige man werd in november gearresteerd toen hij met, wat hij dacht, een bom in een snelkookpan en een zelfmoordvest onderweg was naar de ambtswoning van premier Theresa May.



Naa'imur Rahman, wilde zich met explosieven toegang verschaffen tot het kantoor van de premier in Downing Street. Rahman was van plan haar in de chaos te vermoorden met een mes of vuurwapen.