Levenslang voor ouders die hun twaalf eigen kinderen misbruikten

In januari 2018 zag een 17-jarige dochter van de Turpins kans te ontsnappen uit de ouderlijke woning. In Perris, zo'n 100 kilometer ten zuidoosten van Los Angeles, zag het meisje kans de politie te bellen. Bij de inval troffen agenten een waar griezelkabinet aan. De kinderen, tussen 2 en 29 jaar oud, waren zwaar ondervoed en hadden zich al maanden niet meer gewassen. De stank in het huis was vreselijk.



Twee meisjes waren blijkbaar snel losgemaakt, maar een 22-jarige broer lag nog geboeid op een bed. Bij de rechtszaak die volgde, bekenden beide ouders hun kinderen jarenlang wreed te hebben gefolterd, misbruikt en opgesloten. Alleen een 2-jarige kindje ontsprong de dans, zo bleek. In ruil voor hun bekentenis kregen ze de nu uitgesproken celstraf. Pas over 25 jaar komen ze in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating.



Vandaag was de eerste keer dat de slachtoffers van David en Louise Turpin zich, na hun bevrijding, publiekelijk uitspraken over wat hen is overkomen. Geen van hen is sinds hun bevrijding ooit bij naam genoemd, gefotografeerd of gefilmd. Ook vandaag niet. Bij binnenkomst in de rechtszaal brak een van de kinderen in tranen uit. Ze zat tijdens de zitting hand in hand met een van de aanklagers.