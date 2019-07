Levenslang voor doden van Nederlander Willem Geertman in Filipijnen

De dader, Marvin Marzan Nuguid, moet de nabestaanden ook een schadevergoeding betalen, oordeelde de rechter volgens Filipijnse media. De Nederlander was getrouwd met een lokale vrouw. Zij laat aan de krant Inquirer weten dat het recht nog “niet compleet” is. “Het is vastgesteld dat de schutter schuldig is, maar het brein is nog steeds voortvluchtig”, zegt ze.