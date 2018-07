Levenslang voor Britse IS-aanhanger die opriep tot aanslag op prinsje George

Trump zwakt kritiek op brexit af: 'Het is jullie beslissing, ik vind alles best'

17:00 De Amerikaanse president Donald Trump zwakt vandaag zijn kritiek op de door premier May voorgestelde 'zachte brexit' af en geeft hoog op over zijn gastvrouw. ,,We hebben echt een erg goede relatie'', benadrukte Trump, die de premier eerder in verlegenheid bracht met een fel interview over haar brexit-strategie.