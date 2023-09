Levensbericht aan Poetins gevangenen: ‘Wees wel voorzichtig met wat je schrijft’

Celstraf­fen leiders Proud Boys fiks lager dan geëist, maar hoogste tot nog toe: 17 en 15 jaar

Twee voormalige leiders van de extreemrechtse beweging Proud Boys zijn veroordeeld tot flinke celstraffen voor hun rol in de bestorming van het Capitool in Washington, op 6 januari 2021. Joseph Biggs is veroordeeld tot zeventien jaar cel, Zachary Rehl moet vijftien jaar de gevangenis in.