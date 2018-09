Levensbedreigende orkaan Florence legt zeldzame route af richting de VS

VideoOrkaan Florence voor de Amerikaanse oostkust komt mogelijk donderdagochtend aan land in de staat North Carolina. De orkaan neemt flink in kracht toe, met windsnelheden van ruim 200 kilometer per uur. Er wordt gevreesd voor een metershoge stormvloed.

Florence is een unieke orkaan. De koers die de orkaan aflegt boven de Atlantische oceaan richting de oostkust van de Verenigde Staten komt niet vaak voor. Vaker wordt de zuidkust getroffen door het natuurgeweld. Naar verwachting komt Florence aan land in de nacht van woensdag op donderdag. Daarna zal hij in kracht afnemen.

,,De route die Florence aflegt is erg atypisch. De orkaan wordt naar het westen gedreven en komt in een omgeving waar het verder in kracht kan toenemen", zegt Phil Klotzbach, orkaanonderzoeker aan de Colorado State University, tegen persbureau Reuters. Slechts drie andere stormen met windsnelheden tot 150 kilometer per uur hebben de kust zo noordelijk geraakt, aldus Klotzbach.

De orkaan is inmiddels door het National Hurricane Center (NHC) opgeschaald naar een categorie 4 orkaan, de een na krachtigste kwalificatie. Er zijn windstoten gemeten tot 209 kilometer per uur.

Tekst gaat verder onder de foto...

Volledig scherm Dit is de route die orkaan Florence vermoedelijk gaat afleggen de komende dagen. © National Hurricane Center

Evacueren

Het NHC heeft vanochtend gewaarschuwd voor de 'levensbedreigende impact van Florence'. Volgens de gouverneur van South Carolina, Henry McMaster, kan de orkaan een metershoge stormvloed veroorzaken. In South Carolina en North Carolina zijn daarom langs de kust in totaal miljoenen inwoners geëvacueerd.

Havens aan de kust zijn druk bezig met het vullen van lege vrachtcontainers om de kans dat de orkaan er vat op krijgt te verminderen.. Mensen die langs de rivieren Tar, Lumber en Neuse wonen worden ook aangeraden hun huizen te verlaten. Door hoog water en zware regenval wordt verwacht dat de rivieren buiten hun oevers treden.

De directeur van het NHC, Ken Graham, waarschuwt ook voor stroomstoringen. ,,Regen en wind staat vrijwel gelijk aan veel bomen die omvallen en stroomstoringen die langere tijd aanhouden." Die regen zal niet alleen aan de kust vallen. Ook meer landinwaarts kan het met bakken uit de lucht komen.

Tekst gaat verder onder de foto...

Volledig scherm Een satellietfoto van NASA brengt de omvang van orkaan Florence boven de Atlantische oceaan scherp in beeld. © EPA

Schade

Verzekeraars gingen vandaag vooruitlopend op flinke schade alvast omlaag op de beurs. Overigens spinnen sommige bedrijven ook garen bij de komst van een orkaan. Klusketens in de VS doen het goed op de beurs, met het oog op herstelwerkzaamheden als de storm weer is gaan liggen.

In 1989 kwam orkaan Hugo in South Carolina aan land. Die orkaan was ook ingeschaald in de vierde categorie en zorgde voor - omgerekend naar de huidige waarde van de dollar - 14,1 miljard dollar schade. Onderzoeksinstituut Enki Research houdt nu rekening met bijna het dubbele en verwacht 27 miljard dollar schade door Florence.

Meer orkanen op komst

Ten oosten van Florence zijn nog twee orkanen actief: Helene, die waarschijnlijk de Atlantische oceaan op gaat, en Isaac, die de Kleine Antillen in de Caribische Zee kan raken en mogelijk langs Puerto Rico komt.

Weervrouw Helga van Leur is naar Amerika vertrokken om het natuurgeweld met eigen ogen te aanschouwen.