Levenlang gratis eten voor baby geboren in kiprestaurant VS

Somalisch meisje (10) overlijdt na besnijde­nis, toch blijft vader de ingreep verdedigen

2:05 De moeder van een 10-jarig Somalisch meisje bracht haar op 14 juli naar een traditionele 'vrouwenbesnijder'. Na de procedure bleef het kind bloeden. Ze stierf uiteindelijk op 17 juli in het ziekenhuis als gevolg van bloedverlies. Haar vader is echter niet van plan om een klacht in te dienen tegen de kwakzalver die zijn dochter dodelijk verminkte.