Levend begraven baby en zijn redder na twintig jaar herenigd

Azita Milanian, nu 58 jaar, was op 16 mei 1998 's avonds een rondje aan het joggen met haar honden in haar woonplaats Altadena, ten noorden van Los Angeles. Tijdens het lopen zag ze opeens twee beentjes uit een hoopje aarde steken. Zo snel ze kon begon ze te graven en bevrijdde zo het in een deken gewikkelde jongetje. Het ventje was pas enkele uren oud, de navelstreng was zelfs nog niet verwijderd, en was ernstig onderkoeld. In paniek peuterde de vrouw zoveel mogelijk aarde uit zijn mondje en neusje, waardoor het jongetje makkelijker kon ademen. ,,Hij pakte mijn vuist vast en stopte met huilen'', liet ze twintig jaar geleden weten aan de LA Times .

Een medewerker van het radioprogramma On Air with Ryan Seacrest hoorde wat Azita had meegemaakt en schakelde een detective in, dit keer wel met succes. De jongen werd gevonden, hij heet nu Mathew Whitaker en is twintig jaar oud. Hij groeide op in een liefdevol adoptiegezin en studeert momenteel journalistiek aan de universiteit van Arizona. Pas een jaar geleden kreeg hij te horen dat hij levend begraven was als baby en door de hardloopster gered was. Wie Mathew als baby begraven achterliet is nooit duidelijk geworden.