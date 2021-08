'Leukste en grappigste' leerkracht (60) geeft toe dat hij leerlingen aanrandde

Reconstructie Gewaagde Franse evacuatie werd vanaf april al voorbereid: 'Hele operatie van tevoren uitgedacht’

20 augustus Op de dag dat Sigrid Kaag deze week in de Tweede Kamer zei ‘verrast’ te zijn over de opmars van de taliban, landde in Parijs een eerste vliegtuig met 41 mensen die door de Fransen waren geëvacueerd uit Afghanistan. Een reconstructie van een gedurfde ontsnapping.