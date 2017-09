Lesbisch stel gaat op wereldwijde trouwtournee

Een lesbische echtpaar gaat in alle landen trouwen waar dat mogelijk is. Het is een kunstproject van Fleur Pierets (44) uit Antwerpen en Julian P. Boom (39) uit Amsterdam. Bij wijze van symbool geven zij elke keer opnieuw het ja-woord. Vooralsnog in 24 landen in totaal. Morgen beginnen zij in New York City.

Quote We willen met onze reis gelijke hu­we­lijks­rech­ten onder de aandacht brengen Fleur Pierets, 22theproject.com ,,Het is heel onwerkelijk. We zijn nu vier maanden bezig met de voorbereidingen, maar nu gaat het dus echt gebeuren'', zegt de Belgische Pierets die het super spannend vindt. Het stel doet alle landen aan waar mensen van hetzelfde geslacht mogen trouwen.



De tour heet project 22. ,,We willen met onze reis gelijke huwelijksrechten onder de aandacht brengen. Het idee is ontstaan toen we merkten dat vrienden niet eens wisten dat je toentertijd in maar 22 landen kon trouwen als homostel. Dat betekent dat je in 170 landen elkaar dus niet de hand kan geven'', zegt Pierets.



In sommige landen is het homohuwelijk zelfs verboden en staan er straffen op zoals stokslagen of zelfs de doodstraf. Veel verder dan een idee kwam het alleen niet doordat Julian kanker kreeg. ,,Het herstel kost moeite, maar gelukkig is ze genezen. Het is cliché maar dan ga je toch nadenken wat je het liefst wilt en wat ons betreft is dat alles of niets.’’

Kleine ceremonies, veel jurken

Ze verkochten hun huis in Barcelona en lieten alles achter om het plan uit te voeren. Pierets: ,,We hebben ieder een koffer. Dat is alles.'' Wel zoekt ze in elke plaats een nieuwe bruidsjurk uit, in lokaal ontwerp of anders 'vintage', om de in maatpak gehulde Julian bij het altaar te vergezellen.



Om de reis betaalbaar te houden, pakken Fleur en Julian het creatief aan. Ze slapen bij vrienden of gelijkgestemden. Ook moeten de huwelijken het zonder enorme taarten of gigantische feesttenten stellen.



,,Het moet een officiële gelegenheid blijven, waarbij we de ceremonies per land in ere houden. Op iedere locatie passen wij ons aan. We trouwen daarbij op een officiële locatie met een officiële ambtenaar'', zegt Pierets.

Quote We trouwen daarbij op een officiële locatie met een officiële ambtenaar Fleur Pierets, 22theproject.com

Wereldreis

Een korte blik op de reisplanner van de dames laat een druk schema zien, waarbij ze in elke plaats twee weken blijven. Na New York volgen Nederland, België en Parijs. ,,In Amsterdam trouwen we in de ambtswoning van de burgemeester. De kleding wordt op maat gemaakt door LeonLeon.com. Zij richtten zich op mensen van dezelfde sekse.’’



Vanaf november is de rest van Europa aan de beurt. Te weten Portugal, Spanje, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland en Malta.



Mogelijk vindt het homohuwelijk ook nog doorgang in Australië. ,,Het plan is naar alle landen te trekken waar we mogen trouwen, zolang we het in de achttien maanden kunnen doen, die we voor het project hebben uitgetrokken'', zegt Pierets.



Halverwege mei worden de oceanen overgestoken naar IJsland, Canada, Mexico, Colombia, Brazilië, Uruguay, Argentinië en Nieuw-Zeeland. Uiteindelijk eindigt de reis in oktober, wanneer het dan 24-keer gehuwde echtpaar een laatste keer in trouwt in Zuid-Afrika.

Quote Het plan is naar alle landen te trekken waar we mogen trouwen Fleur Pierets, 22theproject.com

Kunst

Het echtpaar is nu zeven jaar samen. Ze stapten vijf jaar terug voor het eerst in het huwelijksbootje. ,,We ontmoetten elkaar in Amsterdam bij een lezing van een porno-actrice. We waren beiden benieuwd wat zij te vertellen had. Na een week was het dik aan en vrij snel werkten we samen'', vertelt Pierets.



Als kunstenaarsduo werken ze onder de naam JF. Pierets. Met 22. hopen ze de ogen te openen van mensen. ,,Trouwen voor mensen met hetzelfde geslacht zou eigenlijk geen probleem moeten vormen'', aldus de kunstenares. Volgens Pierets dwingt kunst mensen vooral om met andere ogen te kijken. ,,Het is ook niet activistisch bedoeld. De bedoeling is dat we zoveel mogelijk mensen bereiken en dit onderwerp onder de aandacht brengen.''



Wanneer het duo volgend jaar terugkeert, zullen de foto's en video's van hun reis de basis van een nieuwe expositie vormen, waarbij ze een boek en een documentaire presenteren.