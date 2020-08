Lesbisch pinguïnstel voor de eerste keer moeder geworden in Spaans aquarium

Ophef om topless zonnen op Frans strand: agenten vragen vrouwen zich aan te kleden, minister grijpt in

13:32 In Frankrijk is ophef ontstaan, nadat drie vrouwen werden aangesproken toen ze in het bijzijn van jonge kinderen topless aan het zonnen waren. Dat gebeurde op het strand van Sainte-Marie-la-Mer, een plek waar naaktrecreatie gewoon is toegestaan. De Franse minister van Binnenlandse Zaken verdedigt op Twitter het recht op topless zonnebaden.