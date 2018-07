'Lelijkste hond ter wereld' sterft kort na uitverkiezing

Daarna werd haar leven net zo glamoureus als dat van Zsa Zsa Gabor, de actrice waar de hond naar werd vernoemd. De bulldog had roze gelakte nagels en fans droegen T-shirts met haar gezicht. Ze bezocht New York om op de nationale televisie te verschijnen en vloog zelfs in de eerste klas. ,,Ik had het gevoel dat ik met Brad Pitt op reis was of zoiets", aldus Brainard. ,,Het was gewoon gek.”



Gedurende Zsa Zsa’s laatste weken leerde ze de wereld volgens Brainard iets wat zij altijd al wist: ,,Als je geliefd bent, maakt het niet uit hoe je eruit ziet.”