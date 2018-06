Leiders verwachten weinig concrete oplossingen bij mini-migratietop

Diverse leiders lieten zich al bij binnenkomst ontvallen dat ‘er geen besluiten komen’, het enkel gaat om ‘een gedachtewisseling’, of ‘voorbereidingen voor onze formele top later deze week’. Ook Rutte zei ‘niet superoptimistisch’ te zijn: ,,Ik hoop dat er na afloop irritaties zijn uitgesproken en er een goede ronde kan worden gehouden.” Daardoor moet het dan mogelijk worden donderdagavond ‘hopelijk’ wel besluiten te kunnen nemen.



Die gaan wat Rutte betreft niet in de richting van een Frans/Spaans plan om opvangkampen binnen de EU op te richten: dan blijft immers de verleiding om toch weer met een gammel bootje de Middellandse Zee op te gaan.



Kanselier Merkel, die de minitop van vandaag het hardste nodig heeft en wel om een hoogoplopend binnenlands conflict met haar minister van Binnenlandse Zaken Seehofer te bezweren, verwacht ook geen besluiten, maar zei wel te hopen op hier en daar wat afspraken tussen landen onderling.



Die moeten dan vooral de ‘secundaire bewegingen’ van asielzoekers (van het ene land naar het andere) tegengaan. Seehofer wil per 1 juli asielzoekers die elders al asiel hebben aangevraagd terugsturen naar het land waar ze dat hebben gedaan. Dat zet de open binnengrenzen onder druk, en daarom, aldus Merkel, is ‘een slimme oplossing’ nodig.



Bronnen in Brussel roepen al dagen dat de minitop vandaag enkel bedoeld is ‘om een kanselier te redden’, maar de Luxemburgse premier Xavier Bettel sprak dat met stemverheffing tegen. ,,We zijn hier om Europese oplossingen te vinden. Je ziet dat allerlei landen nu hun eigen oplossing kiezen, dat is niet het Europa dat ik wil.”