Leiders grootste kerkgenootschappen doen oproep klimaat te redden: ‘Luister naar roep van de aarde’

Paus Franciscus, de Anglicaanse aartsbisschop Welby en de oosters-orthodoxe patriarch Bartholomeus vertegenwoordigen samen de grootste kerkgenootschappen met in totaal 1,8 miljard gelovigen. In hun verklaring schrijven de leiders dat 'technologie nieuwe mogelijkheden geeft voor vooruitgang'. ,,Maar ook voor het vergaren van ongebreidelde rijkdom.” Volgens de drie zijn verlies van biodiversiteit, aantasting van het milieu en klimaatverandering ‘onvermijdelijke gevolgen van ons handelen’: ,,Aangezien we meer van de bronnen van de aarde hebben gebruikt dan die kan verdragen.”

Daarom is het volgens de kerkleiders nu tijd een andere weg in te slaan. ,,We moeten vrijgevigheid en eerlijkheid nastreven in de manier waarop we leven, werken en geld gebruiken. Dat in plaats van zelfzuchtig gewin.”