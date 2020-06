'Leider' Ku Klux Klan rijdt in op Black Lives Matter-demonstranten in Virginia

Een zelfverklaarde leider van de Amerikaanse haatgroep Ku Klux Klan is opgepakt omdat hij afgelopen weekend met zijn auto opzettelijk op een groepje demonstranten van Black Lives Matter was ingereden. Daarbij raakte zeker één demonstrant gewond. De extreemrechtse Harry Rogers wordt verdacht van zware mishandeling en het plegen van vernieling.

Het incident gebeurde zondagmiddag rond 17.45 uur in Richmond in de Amerikaanse staat Virginia. Duizenden mensen kwamen in het centrum van de stad bijeen om te protesteren tegen politiegeweld, zoals dat waarbij George Floyd om het leven kwam. Getuigen vertelden dat Harry Rogers de motor startte toen hij een groepje demonstranten voorbij zag lopen. Hij reed plankgas op hen af, maar alle demonstranten konden op tijd wegspringen.

Gruwelijk en verachtelijk

Volgens de autoriteiten is Harry Rogers een aanhanger van extreemrechts gedachtegoed en een bekend gezicht binnen de Ku Klux Klan, de oudste en bekendste racistische haatgroep van de Verenigde Staten. Hij presenteerde zich bij de politie als de leider van de afdeling in Virginia. Een aantal jaar geleden kwam hij in het nieuws nadat hij in Ku Klux Klan-gewaden (witte puntmuts, hakenkruizen) een eenmansprotest had georganiseerd.

Op basis van zijn verklaring en verleden durven de autoriteiten inmiddels te stellen dat hij in Richmond een haatmisdrijf pleegde. Rogers zou van plan zijn geweest demonstranten van het inmiddels wereldberoemde Black Lives Matters-protest opzettelijk te verwonden. Het is nog niet duidelijk welke straf hem boven het hoofd hangt.

,,Hoewel ik dankbaar ben dat de verwondingen van het slachtoffer niet ernstig lijken, is een aanval op vreedzame demonstranten gruwelijk en verachtelijk en zullen we volledig volgens de wet optreden. Haat hoort hier niet onder mijn toezicht”, aldus de aanklager.

Wat is de Ku Klux Klan?

Aanhangers van Ku Klux Klan zijn vooral jonge mannen die multiculturalisme, feminisme en politieke correctheid afwijzen. Ze verafschuwen de gedachte dat mensen met een witte huidskleur binnen enkele decennia in heel Amerika in de minderheid zullen zijn, door immigratie uit vooral Azië en Zuid-Amerika. Ze hebben een eigen ordedienst, gewapend met geweren of getooid met helm en schild.

Het aantal extreemrechtse haatgroepen in de VS is in de laatste tien jaar sterk toegenomen, meldde het Southern Poverty Law Center (SLPC) in 2017. Belangrijke oorzaak is de woede over de toenemende diversiteit van de Amerikaanse bevolking en over de acht jaar durende heerschappij van een zwarte president, Barack Obama.