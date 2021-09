Legerhelikopter VS stort neer in Stille Oceaan: vijf vermiste bemanningsleden doodverklaard

Califor­nisch skigebied zet sneeuwma­chi­nes in bij brandbe­strij­ding

2 september Skigebieden in de plaats Lake Tahoe in de Amerikaanse staat Californië hebben sneeuwmachines ingezet om zich te beschermen tegen een enorme natuurbrand. De zogeheten Caldor-brand woedt sinds 14 augustus en heeft al honderden gebouwen en meer dan 825 vierkante kilometer land in de as gelegd.