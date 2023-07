Leger steunt staatsgreep: waarom Niger het Westen grote zorgen baart

De afgezette president Mohamed Bazoum stelde eerder op donderdag dat de democratie in Niger zal worden gered. De ,,zwaarbevochten winsten zullen worden beschermd” en ,,Nigerezen die van democratie houden” zullen daarvoor zorgen, aldus Bazoum op X (voorheen Twitter).

Maar het leger meldt nu in een verklaring, die is ondertekend door de stafchef, dat iedere vorm van externe militaire interventie “rampzalige gevolgen” zal hebben voor Niger. De coupplegers worden daarnaast door stafchef general Abdou Sidikou Issa opgeroepen de focus te houden op de strijd tegen jihadisme. Kort na deze verklaring van de legerleiding maakte de coupleider op televisie bekend dat alle activiteiten van politieke partijen voorlopig worden gestaakt.

Woensdagavond verscheen een groep militairen onder leiding van kolonel-majoor Amadou Abdramane voor de camera’s van de nationale televisie. ,,Wij, de Defensie- en Veiligheidstroepen (FDS), verenigd binnen de Nationale Raad voor de bescherming van het vaderland (CNSP), hebben besloten om een einde te maken aan het regime zoals u dat kent”, verklaarde Abdramane. ,,Dit is het gevolg van de voortdurende verslechtering van de veiligheidssituatie en slecht economisch en sociaal bestuur”, voegde hij eraan toe.

Volgens de BBC hebben de coupplegers de grondwet opzijgezet, de overheidstaken opgeschort en de grenzen van het land gesloten. De coupplegers verzekerden dat ze de internationale verplichtingen die Niger is aangegaan zouden respecteren, evenals ‘de fysieke en morele integriteit van de afgezette autoriteiten’. President Bazoum wordt sinds woensdag door de presidentiële garde vastgehouden in het presidentieel paleis in de hoofdstad Niamey. Hij is in goede gezondheid, aldus buitenlandminister Hassoumi Massoudou tegen nieuwszender France24.

Zorgen

Niettemin zijn de zorgen groot, met name in het Westen. Na Mali, Burkina Faso, Guinee, Tsjaad en Soedan zou nu ook Niger de democratie gedag zeggen en in handen vallen van het leger. Niger is van groot strategisch belang in Afrika, want de laatste grote bondgenoot van het Westen in een zeer onrustige regio. Niger wordt bovendien doorkruist door belangrijke migratieroutes naar Europa en heeft al tijden te stellen met toenemend terroristisch geweld, armoede en klimaatverandering.

De Franse strijd tegen terrorisme - lokaal voornamelijk jihadisme - in de Afrikaanse regio de Sahel wordt gevoerd vanuit Niger, nadat het land troepen terugtrok uit Mali en Burkina Faso. Er zijn momenteel zo’n 1500 Franse troepen gelegerd in hoofdstad Niamey. Ook de VS is er aanwezig met zo’n 800 soldaten.

Volledig scherm Kolonel-majoor Amadou Adramane, woordvoerder van het leger, kondigt de coup aan op de nationale televisie. © via REUTERS

Vijfde staatsgreep

Voor Niger is dit de vijfde staatsgreep sinds 1960. Honderden mensen kwamen woensdag in hoofdstad Niamey op de been om de democratie te verdedigen en steun te betuigen aan president Bazoum. Bij aankomst bij het presidentieel paleis werden ze verjaagd door waarschuwingsschoten van de presidentiële garde. Een aantal bleef op straat protesteren. Sommigen met foto’s van Bazoum en borden waarop stond te lezen: ‘Nee tegen destabilisatie van de republiek'.

Een dag na het begin van de couppoging schrijft de afgezette president op Twitter dat de ‘zwaarbevochten winsten zullen worden beschermd’ en dat ‘Nigerezen die van democratie houden’ ervoor zullen zorgen. Bazoum, aan de macht sinds april 2021, wordt sinds woensdag samen met zijn vrouw in zijn presidentiële woning in Niamey vastgehouden door leden van de presidentiële garde.

De Verenigde Staten hebben bij monde van minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken gezegd dat ze de democratisch verkozen Bazoum steunen. Ook de Europese Unie, de Verenigde Naties en Frankrijk, een bondgenoot van Bazoum, hebben de staatsgreep veroordeeld.

Het leger zou de opstandige gardisten een ultimatum gegeven hebben om de president vrij te laten. Patrice Talon, president van buurland Benin, liet voorafgaand aan de persconferentie van de militairen nog weten dat hij onderweg was naar Niger om te bemiddelen.

Mislukte staatsgreep

Bazoum kwam in 2021 aan de macht in de voormalige Franse kolonie. Twee dagen voor zijn inauguratie was er een mislukte staatsgreep. Hij is de belangrijkste overgebleven bondgenoot van Frankrijk en het Westen in de regio. Sinds de onafhankelijkheid van het land in 1960 hebben in Niger vier geslaagde staatsgrepen plaatsgevonden. De meest recente machtsovername was in 2010.

