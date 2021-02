Leger schiet op demonstranten Myanmar, vijf journalisten opgepakt en internet enige tijd plat

Volgens waarnemers en lokale media was het ook zondag erg onrustig in Myanmar. Opnieuw gingen duizenden mensen de straat op. Het was de negende achtereenvolgende dag met protesten. In de noordelijke stad Myitkina loste het leger schoten op betogers. Een verslaggever meldde aan het Franse persagentschap AFP dat er traangas tegen de betogers werd gebruikt en dat er daarna op de demonstranten werd geschoten om de menigte uiteen te drijven. Het is niet duidelijk of en hoeveel doden en gewonden er zijn gevallen. In Myitkina zouden vijf journalisten die verslag deden van de demonstratie door veiligheidstroepen zijn opgepakt.