Leger Oekraïne oefent in radioactief gebied Tsjernobyl

Oekraïense militairen oefenen in het radioactieve gebied rondom de voormalige kerncentrale Tsjernobyl. Aanleiding zijn de opgelopen spanningen met Rusland, dat steeds meer troepen naar de grens stuurt. Westerse landen vrezen dat Rusland Oekraïne binnenvalt. De exercitie is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken de eerste grote militaire oefening in het afgesloten gebied.

Op videobeelden is te zien hoe militairen mortieren afschieten en met pantservoertuigen door de straten van de verlaten stad Pripjat trekken. Het leger oefent ook onder meer reddingsacties, het ontmantelen van landmijnen, en het verjagen van gewapende aanvallers uit gebouwen.

Hulpdiensten organiseerden daarnaast evacuaties. Zij gaven opdrachten via luidsprekers die door drones werden gedragen. Ook bestreden ze branden die met gevechten begonnen waren. ,,Omdat er geen burgers in de buurt zijn, kunnen we oefeningen uitvoeren met echte munitie in omstandigheden die zo dicht mogelijk bij echte stedelijke guerrillaoorlogvoering komen”, legt een lid van de Nationale Garde uit.

Vóór de training moesten medewerkers, die waren uitgerust met geigertellers, de plaatsen bestuderen om te controleren of de radioactiviteit niet te hoog was. De Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Denys Monastyrskyï gaf aan dat de veiligheid was versterkt rond alle kernreactoren, inclusief Tsjernobyl.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Volledig scherm Het leger oefent onder meer reddingsacties, het ontmantelen van landmijnen, en het verjagen van gewapende aanvallers uit gebouwen. © AP

Undercoveragenten

De Oekraïense minister van Defensie Oleksiï Reznikov liet weten dat hij de kans op een invasie van Russische troepen vanuit Belarus klein acht. De troepen in Pripjat zouden zich niet voorbereiden op een inval, maar op de dreiging van undercoveragenten in burger die gebouwen zouden kunnen veroveren en onrust zouden veroorzaken. Dat is wat er gebeurde toen Rusland in 2014 het Krim-schiereiland annexeerde. ,,We moeten laten zien dat we klaar zijn om op alle gebeurtenissen te reageren”, aldus Monastyrsky.

Rusland heeft een grote troepenmacht langs de Oekraïense grens gestationeerd. Het Westen beschuldigt het Kremlin ervan met een invasie in Oekraïne te dreigen. Moskou ontkent dat en meent dat het Westen juist de spanningen opdrijft.

Meerdere landen, waaronder Nederland, hebben Oekraïne steun aangeboden - militair of anderszins. Het Verenigd Koninkrijk stuurt al volop wapens, en de eerste Amerikaanse troepenversterkingen kwamen gisteren in Duitsland aan. Ook de Navo stuurt versterking naar Oost-Europese lidstaten. De Nederlandse ambassade raadt Nederlanders in Oekraïne aan te vertrekken, of zich voor te bereiden op een eventuele noodsituatie.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Volledig scherm Oekraïense militairen oefenen in het radioactieve gebied rondom de voormalige kerncentrale Tsjernobyl. © AFP

Tsjernobyl

Oekraïne vermoedt dat Rusland zou kunnen binnenkomen vanuit het noorden, via Belarus. De Tsjernobyl-kerncentrale ligt dichtbij de Belarussische grens.

In april 1986 vond een explosie plaats en brak brand uit in de Tsjernobyl-kerncentrale. Dit werd de grootste kernramp ooit. Als gevolg van het incident kwamen radioactieve deeltjes ook neer in Nederland. De schattingen over het aantal levens dat de ramp eiste, lopen uiteen van enkele tientallen tot vele duizenden.

De tienduizenden inwoners van de nabijgelegen stad Pripjat werden allemaal geëvacueerd. Het is tegenwoordig nog steeds niet toegestaan om zonder speciale toestemming binnen 30 kilometer van de centrale te komen.

Volledig scherm Het is tegenwoordig nog steeds niet toegestaan om zonder speciale toestemming binnen 30 kilometer van de centrale te komen. © AFP

Volledig scherm Oekraïense militairen oefenen in het radioactieve gebied. © AFP

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: