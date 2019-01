Leger Israël voert luchtaanvallen uit op Iraanse doelen in Syrië

VIDEO 100.000 Grieken de straat op om namenkwes­tie Macedonië

20 januari Meer dan 100.000 Grieken zijn de straat opgegaan in Athene om te demonstreren tegen de naamovereenkomst tussen Griekenland en Macedonië. Deze wordt naar verwachting komende week goedgekeurd in het Griekse parlement. Griekse media spreken zelfs over veel meer demonstranten.