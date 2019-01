Leger Israël voert luchtaanvallen op Iraanse doelen in Syrië uit

update May voert crisisover­leg over brexit, Britse parlementa­riërs willen no-deal stoppen

20 januari De Britse premier Theresa May gaat zondagmiddag met haar kabinet in conclaaf over de impasse in haar brexitbeleid, zo meldt de Britse zender Sky News. Maandag zou May het parlement een alternatief moeten voorleggen voor haar overeenkomst met Brussel over het vertrek uit de EU op 29 maart.