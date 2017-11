Leger grijpt de macht in Zimbabwe maar ontkent coup

Nadat militairen journalisten mishandelden en de staatszender overnamen, werd er woensdagochtend in een ingelaste uitzending een verklaring voorgelezen. Het leger meldt daarin dat er geen sprake is van een militaire staatsgreep. Volgens een woordvoerder is de actie gericht op 'criminelen rond Mugabe'. De president zelf is veilig, aldus de uitzending. 'Zodra de missie is volbracht, wordt alles weer normaal.'



Het leger heeft volgens Reuters de minister van Financiën opgepakt, Ignatius Chombo, die een fractie binnen de regeringspartij ZANU-PF leidt. In de verklaring zeiden de militairen dat ze ambtenaren zullen sparen van de zuiveringen. Ook de rechterlijke macht is veilig, zo zegt het leger. De militaire woordvoerder riep kerken op te bidden voor het land.



'Dank voor uw bezorgdheid'

Dinsdag waren er mediaberichten over tanks op de weg naar de hoofdstad Harare. De aanwezigheid van de legervoertuigen leidde tot speculatie over de plannen van de militairen. ZANU-PF, de regeringspartij in Zimbabwe, schreef eerder op Twitter: 'Dank voor uw bezorgdheid, er is geen coup gaande in Zimbabwe. Gaat u alstublieft door met uw leven en maak u druk over uw eigen problemen.'



Maar in de nacht van dinsdag op woensdag werden drie explosies gehoord in de hoofdstad. Militairen namem het gebouw van de staatszender over 'voor bescherming'. De omroep zond aan het begin van de avond nog uit over demonstraties tegen het leger, maar het latere avondnieuws werd zonder opgaaf van reden overgeslagen.