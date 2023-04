Leger bevestigt bloedige aanval op dorp Myanmar, ook schoolkinderen gedood

Met video Zoektocht naar slachtof­fers onder puin ingestort gebouw Marseille gaat door: zesde lichaam gevonden

Er is nog hoop om overlevenden te vinden, stelt de burgemeester van Marseille. In de Zuid-Franse havenplaats stortte een wooncomplex dit weekend als ‘een kaartenhuis in elkaar’. Tot nu toe zijn er zes lichamen gevonden, over het lot van zeker twee andere bewoners bestaat nog altijd grote onduidelijkheid.