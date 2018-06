Legendarische astronaut beschuldigt zoon en dochter van mishandeling

Twee van de kinderen van Aldrin (88) hebben de rechter gevraagd om hen aan te wijzen als bewindvoerder voor hun vader, omdat hij aan dementie zou lijden en door anderen gemanipuleerd zou worden. Andrew (60) en Janice (51) Aldrin willen zo meer controle krijgen over hun vaders financiën en zijn collectie ruimtesouvenirs. Aldrin zou 'alarmerend snel' geld uitgeven en vrienden hebben die hem proberen te vervreemden van zijn familie. Maar Aldrin beweert dat hij kerngezond is en dat zijn kinderen en een voormalige manager uit zijn op zijn bezittingen. In een rechtszaak klaagt hij hen aan voor ouderenmishandeling en laster. Andrew zou bijna een half miljoen dollar hebben doorgesluisd naar zijn eigen rekeningen en de kinderen zouden een vierde huwelijk blokkeren. Later deze week wordt de geestelijke gezondheid van de bejaarde astronaut op verzoek van de rechter onderzocht door een expert.

© Getty Images for "The Man who Unlocked the Universe"

Alcoholmisbruik

Buzz Aldrin is een levende legende, een symbool van vergane Amerikaanse supermachtglorie. Hij zette in 1969 als tweede mens voet op de maan, 9 minuten na zijn collega Neil Armstrong. Na terugkeer op aarde worstelde hij met de zelfmoord van zijn moeder, depressie, alcoholmisbruik en financiële moeilijkheden. Het zat hem dwars dat hij altijd de twééde man op de maan was, terwijl hij deel uitmaakte van dezelfde missie als Neil Armstrong.



Aldrin stond de afgelopen jaren graag in de spotlights. Hij deed mee aan shows als Dancing With The Stars, vertolkte zichzelf in The Simpsons en bezocht op 86-jarige leeftijd als oudste mens ooit de Zuidpool. Hij treedt bovendien op als hartstochtelijk pleitbezorger van een internationale ruimtereis naar Mars.