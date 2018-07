Leeuwen verslinden stropers in Zuid-Afrikaans reservaat

VIDEO Brits stel mogelijk vergiftigd door weggegooid flesje gifgas

14:48 Het Britse stel dat met zenuwgas is vergiftigd, is mogelijk per ongeluk met de stof in aanraking gekomen. Ze zijn misschien besmet door een weggegooid flesje waarin het gas zat waarmee een Russische ex-spion en zijn dochter in maart werden vergiftigd.