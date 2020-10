Leerlingen van school onthoofde Franse leraar verdacht van aannemen geld moordenaar

Twee Franse middelbare scholieren die werden opgepakt na de onthoofding van een leraar van hun school, vrijdag in een voorstad van Parijs, moeten voor de onderzoeksrechter verschijnen. Ze zouden de 18-jarige moordenaar hebben geholpen om Samuel Paty (47) te vinden en in ruil daarvoor geld hebben gekregen, meldt de krant Le Parisien.

De scholieren spraken enkele uren voor de moord in Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) met de Tsjetsjeense vluchteling, die de leraar omstreeks 17.00 uur zou onthoofden terwijl hij naar huis liep. Als blijkt dat de leerlingen op de hoogte waren van de bedoelingen van Abdoullakh Anzarov, lopen ze volgens de krant het risico te worden aangeklaagd voor ‘medeplichtigheid aan een terroristische moord’ of ‘deelname aan een terroristische vereniging’.

De twee leerlingen werden afgelopen nacht met vijf andere personen doorverwezen naar de onderzoeksrechter, die belast is met terrorismebestrijding. Onder die medeverdachten bevindt zich ook Brahim C, de 48-jarige vader van een andere leerling van de bewuste middelbare school. De veertiger zou aan de basis hebben gestaan van de brute moord op de aardrijkskunde- en geschiedenisleraar. Enkele dagen nadat de leraar spotprenten van de profeet Mohammed had getoond tijdens een les over vrijheid van meningsuiting, verspreidde C. een video waarin hij opriep tot een ‘mobilisatie’ tegen Paty en het doen van aangifte tegen ‘de schurk’. Volgens de vader was zijn dochter van streek geraakt door de spotprenten.

Rechercheurs hebben vastgesteld dat C. en de moordenaar voor de moord op Paty contact hadden via WhatsApp. Volgens de vader, die naar eigen zeggen betreurt dat zijn video mogelijk leidde tot het drama, was hij niet op de hoogte van Anzarovs bedoelingen.

Fatwa

Een islamitische activist die geregistreerd staat als staatsgevaarlijk en al in beeld was bij de Franse veiligheidsdiensten, begeleidde Brahim C. bij diens ‘stappen’ om ophef rond de leraar te creëren, in het bijzonder door de rector van de school te ontmoeten en druk uit te oefenen. Deze activist, Abdelhakim Sefrioui, verspreidde zelf ook een video waarin hij opriep tot actie tegen de ‘misdadige leraar'.

Met de video's van de islamitische activist en Brahim C. werd volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin als het ware een ‘fatwa’ uitgesproken tegen Samuel Paty.

