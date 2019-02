Leerlingen Amerikaanse basisschool getrakteerd op snoepbeertjes met wiet

Het incident vond plaats op een lagere school in Cleveland in de staat Ohio. Bij elkaar hadden veertien scholieren van de beertjes gesnoept, die werden uitgedeeld door een 5-jarig meisje. De politie doet onderzoek in de zaak.



Vier meisjes en zes jongetjes kwamen uiteindelijk in het ziekenhuis terecht met klachten over buikpijn. Enkele ouders weigerden hun kroost mee te geven aan de hulpdiensten. Geen van de kinderen mankeerde daadwerkelijk iets.



Het incident zou volgens Amerikaanse media een gevolg kunnen zijn van de lossere manier waarop Amerikaanse staten met marihuana omgaan en met snacks met verdovende middelen die op echte snoepjes lijken.



De school heeft gereageerd op het voorval en zegt ‘de hulpdiensten uit voorzorg te hebben gewaarschuwd, omdat de verpakking van het snoepgoed niet door het personeel werd herkend.’