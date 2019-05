Leerkrachten in Florida binnenkort gewapend voor de klas

De nieuwe wet is bedoeld om in de toekomst schietpartijen in scholen, zoals die in de middelbare school in Parkland waar in februari vorig jaar 17 mensen door een ex-leerling werden doodgeschoten, te vermijden. De tekst werd woensdag in de Kamer van volksvertegenwoordigers goedgekeurd met 65 stemmen voor en 47 tegen. Eerder gaf ook de Senaat al groen licht.