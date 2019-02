Leden Europees Parlement Venezuela uitgezet, onder hen Nederlandse parlementariër

Beroemde Servische volkszan­ger doodgere­den op Duitse snelweg

17 februari Saban Saulic, een beroemde Servische volkszanger, is omgekomen bij een ongeluk in Duitsland. Hij werd doodgereden door een dronken 34-jarige Duitser zonder rijbewijs. Saulic was onderweg naar het vliegveld, nadat hij een concert had gegeven.