Le Pen zet EU op tweede plan

Na maanden afwezigheid keerde ze gisteren terug met een toespraak voor 500 partijgenoten in het dorp Brachay, westelijk van Nancy. In haar lange speech sprak Le Pen opmerkelijk genoeg nauwelijks over de euro of Brussel. Na de mislukte strategie bij de presidentsverkiezingen en de daarop volgende parlementsverkiezingen concentreert de partij zich nu niet meer op de EU en de omstreden economische consequenties van een eventuele exit maar weer vol op bewezen stemmentrekkers als islam en illegale buitenlanders. Het Front National was in dat opzicht als enige partij “een politiek en ideologische sokkel”, aldus Le Pen.