Lazio diep door de knieën na misbruik afbeeldingen Anne Frank

,,Walgelijk. Een schande...Het is...''. De 83-jarige Ester schudt haar hoofd en trekt haar mond in een streep. Ze zoekt naar nog sterkere woorden om de acties van de achterban van de Romeinse voetbalclub S.S. Lazio te beschrijven, maar vindt ze niet. Ze groeide als Joods meisje op in Il Ghetto, de Joodse wijk in Rome. Op haar achtste werd ze van school gestuurd, omdat ze Joods was. ,,Gelukkig hoefde ik niet naar een kamp, maar veel vriendinnetjes uit de buurt zag ik na de oorlog niet meer.'' Ze knippert snel met haar ogen en begraaft haar neus in een lichtblauwe zakdoek.



Ze is vanmorgen naar de synagoog gekomen, vlak aan de Romeinse Tiber, om te horen wat de voorzitter van de voetbalclub te zeggen heeft over het wangedrag van een groep supporters. Die verspreidden afgelopen zondag in het stadion stickers en posters met de afbeelding van Anne Frank gehuld in het voetbalshirt van de andere voetbalclub in Rome: A.S. Roma. De voorzitter van de Joodse gemeenschap Ruth Dureghello plaatste de foto op Twitter met de tekst: ,,Dit zijn geen supporters, dit is geen voetbal. Dit is geen sport. Weg met de antisemieten uit het stadion.''