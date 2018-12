Lawines in Oostenrijk: Nederlander (48) heeft engeltje op zijn schouder

Het is bar en boos met lawines in de Oostenrijkse skigebieden. Een 48-jarige Nederlander raakte in Tirol bedolven onder de sneeuw, maar het leek alsof hij een (kerst)engel op zijn schouder had en werd gered. Een Duitse snowboardster (33) kwam gisteren wel om het leven.

De Nederlander, die in Tirol woont met zijn Oostenrijkse vrouw en twee kinderen, was maandagmiddag met zijn zoon aan het skiën in Axamer Lizum, een van de skigebieden rond Innsbruck. De man besloot met zijn zoon een deel van de afdaling offpiste te gaan skiën, schrijft de Tiroler Tageszeitung. Hij liet zijn zoon eerst gaan. Die kwam het stuk goed door en keerde terug naar de gemarkeerde piste, waarna de vader de offpiste-helling betrad. Er brak een sneeuwplaat af die de man zo'n honderd meter meesleurde.

De Nederlander leek even in staat aan de oppervlakte te blijven, maar werd uiteindelijk toch bedolven onder de sneeuw. Twee toerskiërs, die toevallig in de buurt waren, bleken zijn reddende engelen. Ze konden de man in twee minuten uitgraven. Hij raakte wonderbaarlijk genoeg niet gewond.

Te laat

Het avontuur van een 33-jarige Duitse snowboardster liep tragisch af: een lawine op eerste kerstdag in Obergurgl sleurde haar mee. Hoewel de vrouw, die met haar broer op pad was, een lawinenooduitrusting droeg, kwam hulp te laat. Ze werd na 35 minuten door hulpdiensten onder een halve meter sneeuw gehaald, maar was al overleden.