Lawine oorzaak mysterieuze dood skigroep in Oeral 1959

Uit onderzoek is duidelijk geworden dat ze gehaast hun tenten hebben verlaten, na die te hebben opengesneden, om 50 meter verderop onder een overhangende rots dekking te zoeken tegen de schuivende sneeuwmassa. Door het slechte zicht konden ze daarna de weg naar hun bivak niet terugvinden en bevroren ze bij een temperatuur van min 40. ,,Het was een heroïsche strijd. Er heerste geen paniek, maar onder die omstandigheden hadden ze geen schijn van kans’’, zei officier van justitie Andrej Koerjakov vandaag tegen persbureau RIA Novosti.



De slachtoffers, de meesten student, werden destijds in slaapkledij aangetroffen in het bos bij de pas. Enkele lijken vertoonden zware verwondingen en in een politierapport stond dat haren en huid grijs waren. Op hun kleren werd radioactiviteit gemeten. Over de doodsoorzaak deden jarenlang de wildste verhalen de ronde. Die varieerden van buitenaards ingrijpen, rituele moord tot een geheime rakettest of nucleaire proef. Niet zo vreemd in de Sovjettijd.