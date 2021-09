Lavastroom op La Palma stilgevallen, maar vulkaan blijft gevaarlijk spuwen

Een van de twee lavastromen die is ontstaan door de vulkaanuitbarsting op het Canarische Eiland La Palma is stilgevallen. De tweede lavastroom beweegt langzaam en zal zeker niet vandaag of morgen de zee bereiken, aldus de autoriteiten op een persconferentie. Daarmee is het gevaar nog niet geweken.

Een gigantische lavastroom van zo’n 600 meter breed is nagenoeg stilgevallen. Maandag, een dag na de uitbarsting van de vulkaan Cumbre Vieja, stroomde de lava met een snelheid van 700 meter per uur richting zee, vandaag nog slechts met vier meter per uur. Dat zei het hoofd van het Nationaal Geografisch Instituut op de Canarische Eilanden, María José Blanco, vandaag op een persconferentie.

Dat een van de lavastromen is stilgevallen en de ander minder snel richting zee stroomt dan werd gevreesd, betekent volgens het instituut niet dat de uitbarsting minder intens is geworden. De vulkaan blijft actief, met een wolk van as en gas die tot 4500 meter hoog is, aldus het instituut.

Gespuwd

Volgens Blanco is de seismische activiteit op La Palma nu weliswaar ‘laag’, maar er wordt nog steeds gesmolten gesteente uit de vulkaan gespuwd - tot nu toe zo'n 26 miljoen kubieke meter.

Volledig scherm De gigantische lavastromen zijn weliswaar vertraagd of stilgevallen, maar vormen nog steeds een gevaar. © EPA

Experts waarschuwen dat als de lava de zee bereikt, dat kan leiden tot explosies en het vrijkomen van giftige dampen. Ook vrezen ze dat het gesmolten gesteente nu meer schade aan land aanricht, als het niet de zee bereikt.

,,De lava beweegt zich heel langzaam voort doordat het afkoelt, door wrijving met de grond en gebouwen en doordat het aan de voorkant breder wordt’’, zei vulkanoloog Stavros Meletlidis tegen Radio Televisión Canaria.

Verzwolgen

Naarmate de lava langzamer stroomt, wordt de lava dikker. Op sommige plaatsen is de stroom wel vijftien meter hoog, zeggen de autoriteiten. Zo'n 350 huizen zijn al ‘verzwolgen’.

Na de vulkaanuitbarsting werden duizenden inwoners geëvacueerd. Er vielen voor zover bekend geen slachtoffers, maar er is wel veel materiële schade op het eiland.

De 85.000 inwoners aan de westkant van het eiland leven in grote onzekerheid. Wetenschappers zeggen dat de lavastromen nog wel weken of maanden kunnen duren. ,,We weten niet hoe lang we moeten wachten tot we weer naar huis kunnen’’, zegt de 38-jarige Joel Francisco.

Volledig scherm Koning Felipe en zijn vrouw Letizia bezochten vandaag het rampgebied. © Reuters

Koningspaar

Vandaag reisden de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia af naar het eiland om met eigen ogen de schade te zien. Ze spraken met slachtoffers, die door de uitbarsting van de Cumbre Vieja noodgedwongen hun huis moesten verlaten. Ook ontmoette het paar reddingswerkers om hen te bedanken voor hun inzet. Tijdens het bezoek werden de koning en koningin vergezeld door de Spaanse premier Pedro Sanchez.

,,In één klap werd bijna alles hen afgenomen’’, zei de koning tegen verslaggevers. ,,Geen huis, geen uitrusting, geen kleding, geen voedsel, geen middelen, geen werk. We moeten alles doen om deze families te helpen.”

Op het Canarische eiland waren tijdens de eruptie ook Nederlandse toeristen. Tientallen van die vakantiegangers moesten worden geëvacueerd, omdat toegangswegen naar hun hotel geblokkeerd dreigden te raken door de uitbarsting.

Reisorganisatie TUI haalde vandaag 79 Nederlandse vakantiegangers van La Palma op, die daar een dag eerder niet weg konden. Hun vlucht moest worden uitgesteld, omdat asdeeltjes in de hogere luchtlagen problemen zouden kunnen geven bij vliegtuigen. TUI brengt de rest van de week geen vakantiegangers meer naar het eiland.