Laurent (11) heeft zijn eerste bachelor-diploma op zak: ‘Ik wil nog altijd onsterfelijkheid bereiken’

Laurent rondde spelenderwijs de lagere en middelbare school af, in een tempo waarvan het ‘gewone’ mensen duizelt. Daarna volgde een studie aan de Technische Universiteit van Eindhoven, waar hij in datzelfde razende tempo op een diploma elektro-ingenieur afstevende. Een paar weken voor zijn laatste examens en zijn tiende (!) verjaardag, scheidden de wegen van Laurent en zijn ouders en die van de universiteit. In Eindhoven vonden ze dat er te veel druk op hen lag om Laurent voor z’n tiende een eerste universiteitsdiploma te laten behalen. De ouders van Laurent argumenteerden dat de universiteit zich verlaagde tot pestgedrag om Laurent langer aan zich te kunnen binden.



In alle stilte ging Laurent in zijn thuisstad Antwerpen — hij is opgegroeid in Amsterdam, waar zijn vader zich had gevestigd als tandarts, maar intussen verhuisd België — verder studeren. ,,Ik wil nog altijd hetzelfde als altijd: onsterfelijkheid bereiken. Niet voor mezelf, maar voor andere mensen, door sterfelijke delen van het lichaam te vervangen door artificiële organen”, zegt Laurent. ,,Daarom begon ik fysica te studeren: ik wil nu zoveel mogelijk kennis vergaren om dat later allemaal te combineren. Wat ik wil — die onsterfelijkheid, dus — moet je zien als een puzzel die uit verschillende delen bestaat. Op den duur moeten al die stukjes in elkaar passen.”